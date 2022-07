MG: Adolescente é estuprada ao ser deixada em casa de amiga da família para os seus pais irem ao culto

Nesta quinta-feira (15), uma adolescente, de 11 anos, foi estuprada ao ficar na casa de uma amiga da sua família para os seus pais irem ao culto da igreja. O caso ocorreu em Uberaba, no interior de Minas Gerais. As informações são do O Tempo.

Conforme o boletim de ocorrência, a menina ficava com frequência na residência dessa amiga da família para que os pais fossem à igreja.

Contudo, nesta quinta-feira, a menina ligou para a sua mãe e pediu para que ela voltasse. Como a adolescente gostava de ficar na casa da amiga da família, ela estranhou o contato.

Ao ser questionada pelos pais, a garota informou que havia uma festa na residência. Ela frisou que foi estuprada quando ficou sozinha.

A adolescente narrou que estava em um quarto com uma mulher e o filho dela, de quatro anos. Em um determinado momento, a moça saiu para fazer o leite do menino. Nesse instante, um homem entrou no cômodo e começou a passar as mãos no corpo da menina.

Ela saiu do quarto desesperada e ligou para a sua mãe. Na sequência, os responsáveis pela adolescente acionaram a Polícia Militar. A princípio, o homem negou o crime, mas, depois, acabou confessando.

Após ser detido, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso é investigado.