MG: Adolescente de 17 anos confessa ter matado homem para ganhar respeito de traficantes

Um adolescente, de 17 anos, confessou que matou um homem, 45, no domingo (8) na rua Alice, em Morro das Pedras, Belo Horizonte (MG). Ele afirmou que estava em uma festa e foi desafiado a matar uma pessoa. O jovem afirmou que fez isso para ganhar o respeito de traficantes da região. As informações são do O Tempo.





Conforme a Polícia Militar (PM), o homem foi assassinado com cinco tiros de uma pistola Taurus de calibre 9mm. A morte tem ligação com o narcotráfico.

Após o crime, moradores da região levaram o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O adolescente relatou que passou a madrugada consumindo drogas com um homem. Nesse momento, o rapaz informou ao jovem que, para ter o respeito do tráfico do Morro das Pedras, ele teria que matar uma pessoa.

Os traficantes indicaram o homem de deveria ser executado. O adolescente ressaltou que, depois dos cinco disparos, a arma travou. Ele tentou fugir do local quando ouviu a sirene de uma viatura.

Então, teve início uma perseguição e o adolescente foi capturado.

A arma do crime foi apreendida pela polícia. Após a detenção, o jovem foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil da região, onde foi constatado que o adolescente havia cometido outro homicídio na cidade de Pompéu.