MG: Adolescente de 14 anos sofre fratura na perna ao tentar pegar em trem

Um adolescente, de 14 anos, teve uma das pernas lacerada (quando a pele é rasgada) e sofreu fratura exposta depois de se desequilibrar de um vagão ao tentar pegar carona em um trem em movimento. O caso ocorreu na quinta-feira (5) na rua Felipe Gabrich, no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Santa Luzia (MG). As informações são do O Tempo.





O jovem e uma testemunha relataram aos policiais que estavam à margem da linha férrea. Nesse momento, o trem passou por cima de um pedaço de madeira, que atingiu o garoto.

No entanto, horas depois, a testemunha entrou em contato com a polícia e relatou que eles mentiram porque “sentiram medo”.

A pessoa informou que ela e o garoto tentaram subir em um vagão do trem. Nesse momento, o adolescente se desequilibrou, caiu nos trilhos e lesionou uma das pernas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o garoto, que foi “removido em segurança da zona de perigo imediatamente, pois uma locomotiva se aproximava do ponto do acidente”.

Na sequência, o adolescente foi levado para o Hospital João XXIII.

Por meio de nota, a administradora da linha férrea lamentou o ocorrido.

“Imediatamente, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. A vítima foi levada para o hospital com ferimentos em uma das pernas. A VLI lamenta o que houve e reforça que orienta motoristas e pedestres a sempre respeitar a sinalização e o aviso de ‘pare, olhe e escute’ antes de atravessar uma linha férrea.”