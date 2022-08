MG: Adolescente de 14 anos é suspeito de planejar atentados contra escolas

Da Redação 24/08/2022 - 18:44 Compartilhe

Um adolescente, de 14 anos, foi detido por ser suspeito de planejar atentados contra escolas da rede pública de Governador Valadares, na região do Rio Doce (MG). Isso ocorreu durante uma operação da Polícia Civil, que cumpriu mandado de busca e apreensão. As informações são do O Tempo.

O adolescente foi abordado pelos agentes na residência da sua família, localizada no bairro Santa Rita. Os policiais apreenderam o celular do jovem e um caderno, que continha algumas anotações.

A Polícia Civil comunicou que a Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da embaixada dos Estados Unidos em Brasília, recebeu algumas denúncias sobre o suposto plano de atentado e passou a investigá-las.

Depois, as informações foram repassadas para a Polícia Civil de Governador Valadares, que identificou o adolescente.

Após ser detido, o jovem e os seus responsáveis foram levados para a Delegacia de Plantão da cidade.