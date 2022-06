MG: Acidente entre três veículos deixa dois motociclistas mortos

Um acidente entre duas motos e um carro na manhã desta quarta-feira (01), na MGC-262, altura da cidade de Sabará, em Minas Gerais, deixou dois motociclistas mortos. As informações são do R7.

Segundo o motorista do carro, ele estava operando o GPS quando se distraiu, invadiu a pista contrária e atingiu as motocicletas.





Uma das vítimas morreu já no local do acidente, enquanto a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.