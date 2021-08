MG: Acidente entre carro e caminhão deixa pais e quatro filhos mortos

Um acidente entre um carro e um caminhão na Rodovia BR-135, em Joaquim Felício (MG), deixou seis pessoas da mesma família mortas, na quarta-feira (4). De acordo com o motorista do caminhão, que não ficou ferido, o carro da família invadiu a pista no sentido contrário e se chocou com a frente do caminhão. As informações são do jornal O Globo e do G1.

As vítimas são Gileno Brito Lima, de 36 anos, a esposa dele Thaiane de Jesus dos Santos, de 33 anos, e os filhos do casal: Karol Santos Lima, 12 anos, Yasmim Santos Lima, 11 anos, Noemi Santos Lima, 4 anos, e Rute Santos Lima de 10 meses. Os corpos estão no IML de Curvelo. Conforme o motorista, as crianças foram lançadas do automóvel.

A polícia investiga as causas do acidente e fez uma perícia no local do acidente. Há suspeita de que um dos pneus do carro da família tenha estourado. O motorista do caminhão também foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

