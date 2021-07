Mexidas de Abel Ferreira no time do Palmeiras ‘assustam’ Celso Unzelte Jornalista do grupo Disney afirmou que Verdão está com 'nota 10' de ânimo mas que técnico português arrisca demais

O Palmeiras venceu o Internacional no Beira Rio por 2 a 1 nesta quarta-feira com destaque para a entrega da equipe em campo, como ressaltado pelo técnico Abel Ferreira. Para o comentarista Celso Unzelte, no entanto, o treinador português não soube mexer no time durante a partida. O jornalista do grupo Disney avaliou, durante o “BB Debate” desta quinta-feira, que as mudanças de Abel chegam a assustá-lo.



– Só falando do gol do Danilo né, a gente fala “poxa, deu sorte” mas só tem sorte quem tá na área, né? Quem divide, quem estoura, quem tá lá brigando até o último minuto. Então o estado anímico do time do Palmeiras, nota 10. E não só por esse jogo não. […] Agora, eu acho quanto mais o time corresponde dentro dessa coisa que o Abel [Ferreira] falou, que correu, lutou, sofreu, mais sobra análise também pro Abel, que ontem, se não foi mal… – avaliou o comentarista.

– O Abel quando mexe me assusta, sabe? Aquela entrada do Victor Luís ontem, aquilo é pra chamar o adversário né, eu acho que ele corre alguns riscos. As vezes o Abel me assusta em escalações e muitas vezes ele me assusta na hora das mexidas. Então quanto mais o time corresponde, do ponto de vista anímico, mais o holofote vai ficar no trabalho do Abel, nas coisas que o Abel faz, nos riscos que ele corre, e são muitos – continuou o jornalista.

– Nas tentativas e erros, nas mexidas do time, e o time tem sido muito mexido, ele não tem tido medo de botar a cara pra bater, mas por outro lado vai sobrar pra ele. Porque como ele mesmo disse, do ponto de vista da entrega, esse time tem nota 10, então vai sobrar análise pra quem? Para as coisas que o técnico faz. Eu não daria 10 pro Abel ontem por causa, justamente, daquela entrada do Victor Luís, que ele coloca o Victor Luís e depois reclama que chamou muito o Internacional – completou Celso Unzelte.

O Palmeiras volta a entrar em campo neste domingo para enfrentar o Sport pela nona rodada da Série A do Brasileirão 2021. O Verdão atualmente ocupa a terceira colocação com 16 pontos após os oito primeiros jogos.

