México vende 2,4 bilhões de euros em títulos soberanos de longo prazo

O governo mexicano vendeu 2,4 bilhões de euros em títulos em sua segunda emissão nos mercados de capitais internacionais este ano. A venda incluiu 1,4 bilhão de euros em títulos de 8 anos, pagando uma taxa de juros anual de 4,625%, e 1 bilhão de euros em títulos de 12 anos com um cupom de 5,125%, informou o Ministério das Finanças nesta segunda-feira.

A demanda foi de 4,3 bilhões de euros para os títulos de 8 anos e 3,75 bilhões de euros para a dívida de 12 anos.

Em 2025, o governo pretende reduzir o déficit fiscal para 3,9% do Produto Interno Bruto (PIB), em comparação com os 5,9% estimados para 2024, mantendo a dívida do setor público estável em 51,4% do PIB.