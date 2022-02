México vence Panamá (1-0) e segue em terceiro nas Eliminatórias para Copa do Catar-2022

Quando tudo indicava que haveria outro empate sem gols em casa, a seleção do México teve um pênalti a seu favor e venceu o Panamá por 1 a 0 nesta quarta-feira no estádio Azteca, pela 11ª rodada do octogonal das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Raúl Jiménez, aos 80 minutos, marcou o gol do triunfo para o México que se manteve no terceiro lugar da classificação com 21 pontos, atrás do Canadá que lidera com 25 e dos Estados Unidos que também têm 21.

O Panamá está em quarto com 17 pontos, seguido muito de perto pela Costa Rica com 16. El Salvador tem 9, Jamaica 7 e Honduras 3.

O octogonal será retomado no dia 24 de março: o México receberá os Estados Unidos enquanto o Panamá jogará em casa contra Honduras.

