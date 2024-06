México vence Bolívia (1-0) em amistoso de preparação para Copa América-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/06/2024 - 12:43 Para compartilhar:

A seleção mexicana derrotou a por 1 a 0 em jogo de preparação para a Copa América-2024 na sexta-feira (31), no estádio Soldier Field, em Chicago, diante de 52,3 mil torcedores.

Efraín Álvarez, no início do segundo tempo (47′), marcou o gol da vitória do México, que entrou em campo com oito estreantes no time titular.

Na segunda etapa, a equipe asteca comandada por Jaime Lozano fez oito alterações, entre elas a entrada de Luca Martínez Dupuy, atacante do Rosario Central, que também estreou pela seleção principal.

Já a seleção boliviana começou a partida com 10 jogadores do Bolívar complementados por Miguel Terceros, meia do Santos.

Ao longo da partida, a seleção sul-americana comandada pelo brasileiro Carlos Zago efetuou sete alterações.

A seleção mexicana gerou a única jogada realmente perigosa do primeiro tempo, aos 11 minutos, com um chute de pé esquerdo de Ettson Ayón da entrada da área, bloqueado pelo goleiro Carlos Lampe.

Logo aos dois minutos da segunda etapa, Ricardo Monreal superou a defesa boliviana pelo lado esquerdo, entrou na área e mandou a bola no centro onde Álvarez fez 1 a 0 com um toque rasteiro e cruzado de pé esquerdo.

Aos 59 de jogo, o boliviano Ramiro Vaca tentou um chute de pé esquerdo de fora da área que passou próximo à trave direita.

Perto do fim (86′) a Bolívia teve a última chance com um chute de César Menacho que foi defendido pelo goleiro mexicano Julio González.

Na Copa América, o México estará no Grupo B ao lado de Equador, Venezuela e Jamaica. A Bolívia disputará o Grupo C com Estados Unidos (anfitriões do torneio), Uruguai e Panamá. Os dois primeiros colocados de cada uma das quatro chaves avançam às quartas de final

Na próxima partida de preparação, o México enfrentará o Uruguai na quarta-feira, dia 5 de junho, no Empower Field do estádio Mile High, em Denver. Já a Bolívia fará seu amistoso contra o Equador na quarta-feira, dia 12, no estádio Subaru Park, em Chester.

Escalações:

México: Julio González – Pablo Monroy, Alexis Peña, Jesús Gómez (Jesús Alcántar 85′), Jorge Rodríguez (Rodrigo Huescas 46′), Fidel Ambriz (Denzell García 64′), Jordan Carrillo (Ramiro Arciga 85′), Andrés Montaño (Diego Gómez 85′), Ricardo Monreal (Alberto Herrera 77′), Ettson Ayón (Luca Martínez 77′), Efraín Álvarez (Rodrigo López 64′). Técnico: Jaime Lozano.

Bolívia: Carlos Lampe – Yomar Rocha (Erwin Saavedra 66′), Jairo Quinteros (Jairo Quinteros 66′), José Sagredo, Jesús Sagredo (Sebastián Álvarez 33′), Fernando Saucedo (José Berdecio 78′), Leonel Justiniano (Boris Céspedes 66′), Miguel Terceros, Lucas Chávez (Miguel Villarroel 78′), Ramiro Vaca, Carmelo Algarañaz (César Menacho 66′). Técnico: Carlos Zago.

