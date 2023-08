México vai inaugurar vilarejo inspirado em cidade italiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/08/2023 - 13:50 Compartilhe

CIDADE DO MÉXICO, 12 AGO (ANSA) – O México vai inaugurar um vilarejo que será inspirado na cidade de Matera, na Itália.

Denominado Sassi del Valle, o local ficará no Vale de Guadalupe, uma região vinícola próxima à fronteira do México com os Estados Unidos.

A iniciativa tem como objetivo estreitar os lanços entre o México e a Itália, além de reconhecer o patrimônio cultural milenar de Matera.

Domenico Bennardi, prefeito do município italiano, visitou o México nos últimos meses para prestigiar a cerimônia de lançamento do projeto.

O vilarejo será construído em uma vasta área da região e está previsto para ser inaugurado em maio de 2024. (ANSA).

