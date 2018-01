México quer manter Nafta como acordo trilateral, diz ministro de Finanças

O possível colapso do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) não resultaria num pacto alternativo que excluísse os EUA, como aconteceu com a Parceria Transpacífico, afirmou hoje o ministro de Finanças do México, José Antonio González Anaya.

Falando à CNBC de Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, Anaya disse que o México deseja manter o Nafta como um acordo trilateral e que o “cenário central” é um bom acordo para os participantes do Nafta, ou seja, EUA, Canadá e México.

Ontem, 11 países da Orla do Pacífico anunciaram ter fechado a Parceria Transpacífico para promover o livre comércio na região, sem a participação dos EUA, que se retiraram do acordo no começo do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.