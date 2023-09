México propõe reunião bilateral com Biden para falar de migração

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2023 - 18:26 Compartilhe

Em um México “sobrecarregado” pela crise migratória, o presidente Andrés Manuel López Obrador pediu uma reunião bilateral ao seu homólogo americano, Joe Biden, em novembro, em Washington, anunciou a chanceler mexicana, Alicia Bárcena, nesta sexta-feira (22), em Nova York.

O presidente mexicano tem previsto participar da cúpula de países latino-americanos convocada por Biden para 3 de novembro, cujo objetivo é fazer um acompanhamento do lançamento, no início dos ano, em Los Angeles, da Associação das Américas para a Prosperidade Econômica.

López Obrador pretende abordar com Biden as atuais “vias legais” para analisar a situação humanitária que provoca a migração, avaliar a plataforma para solicitar asilo, os vistos de trabalho para o setor agrícola, entre outros temas.

O México está “sobrecarregado” pela chegada de migrantes ao seu território, disse Bárcenas.

Cerca de 8.000 chegam diariamente à fronteira norte do México para tentar chegar aos Estados Unidos. Destes, 3.000 vêm da floresta de Darién, explicou a chanceler.

“Ontem mesmo chegaram 11.000”, disse. “Isso reduz qualquer capacidade, por mais que o México queira fazer um bom trabalho”, acrescentou.

Durante este ano, esperam processar 140.000 pedidos de asilo. “É assustador”, disse, assegurando que é o México que coloca o dinheiro para permitir a sobrevivência desses migrantes, enquanto eles obtêm os documentos e encontram um emprego, ou para devolvê-los a seus países de origem quando os Estados Unidos não os aceitam.

“Precisamos de ajuda”, acrescentou, antes de defender a suspensão das sanções à Venezuela, pois isso “pode ajudar” a frear o êxodo de migrantes.

Também defendeu atuar em Darién, porque “é de onde vem o maior fluxo de migrantes” que saem da Venezuela, por isso considera necessário a coordenação com Panamá e Colômbia.

O presidente mexicano quer se concentrar, sobretudo, “nas causas estruturais da migração” com seu homólogo americano e “articular” uma política com Colômbia, Panamá, Costa Rica, Guatemala e Honduras, disse Bárcenas, que neste sábado tem previsto participar da Assembleia Geral da ONU representando seu presidente.

A maioria dos migrantes que chegam ao México vem do Equador, Colômbia, Haiti, Cuba, Venezuela, Guatemala e Honduras.

– Fentanil na pauta de conversas –

O fentanil, que causou quase 110.000 mortes por overdose em 2022 nos Estados Unidos, também estará na pauta de conversas com Biden.

Nesta semana, Todd Robinson, sub-secretário do Escritório de Assuntos Internacionais para Narcóticos e Aplicação da Lei americano, assegurou que as máfias transnacionais enviam da China para o México os produtos químicos precursores do fentanil, onde os comprimidos que chegam depois aos Estados Unidos são preparados e prensados.

Além do controle dos precursores – também utilizados nas indústrias farmacêutica e cosmética -, que chegam aos portos mexicanos, em particular a Manzanillo, Bárcena defendeu abordar as causas do consumo.

Em relação ao Haiti, a chanceler instou o Conselho de Segurança a aprovar uma resolução para enviar uma força internacional que ajude a polícia a acabar com o poder das gangues que colocaram o país em uma crise humanitária, política e de segurança sem precedentes, porém assegurou que o México não prevê enviar forças militares devido às “muitas restrições” que o país tem para isso.

O México treinou 550 policiais haitianos e agora está treinando mais 110.





Por fim, Bárcena pediu a retirada das forças militares russas da Ucrânia e o respeito à integridade das fronteiras reconhecidas antes da invasão como forma de encerrar o conflito.

