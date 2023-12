México promete aos EUA maior contenção de imigrantes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/12/2023 - 20:55 Para compartilhar:

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta sexta-feira (22) que acordou com Washington aumentar a contenção dos imigrantes que cruzam o seu território para chegar aos Estados Unidos.

López Obrador também indicou que a delegação de autoridades dos Estados Unidos anunciada pelo presidente Joe Biden viajará na próxima quarta-feira para uma reunião bilateral sobre “a situação extraordinária” da imigração entre México e Estados Unidos.

“Vamos reforçar tudo o que pudermos para ajudar a manter o fluxo (de imigrantes), mas de forma ordenada”, disse o presidente em uma coletiva de imprensa.

Ao ser questionado diretamente, López Obrador afirmou que “basicamente” se trata de reforçar as medidas de contenção de imigrantes no sul do país.

“O acordo é que continuemos trabalhando juntos, e já temos uma proposta para reforçar nossos planos, do que temos feito até agora”, disse.

López Obrador teve uma conversa telefônica ontem com o colega americano, Joe Biden, para discutir a crise migratória. Após a conversa, Washington anunciou que uma delegação de alto nível do governo dos Estados Unidos visitará o México.

O presidente mexicano confirmou que o encontro será em 27 de dezembro, no Palácio Nacional, com o secretário de Estado, Antony Blinken, o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, e a assessora de Segurança Nacional da Casa Branca, Liz Sherwood Randall.

López Obrador reconheceu que há um aumento no número de imigrantes que tentam chegar aos Estados Unidos, principalmente procedentes da Venezuela, mas também haitianos, cubanos e equatorianos.

A crise migratória expôs o governo de Biden a fortes críticas de seus opositores republicanos. Nas últimas semanas, a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos registrou cerca de 10.000 travessias por dia, um ritmo mais intenso do que nos meses anteriores.

Mais de 2,4 milhões de imigrantes foram interceptados por via terrestre entre outubro de 2022 e setembro de 2023, um fluxo também superior em comparação aos anos anteriores.

Em seu trajeto pelo México, milhares de imigrantes são presa de grupos criminosos ou de extorsão por agentes migratórios. Vários deles morrem afogados no Rio Bravo, que separa o México dos Estados Unidos.

Dois imigrantes – um de origem haitiana e outro de origem venezuelana – morreram na tarde de ontem em uma zona lamacenta do rio, na altura da cidade mexicana de Matamoros, quando tentavam cruzar para os Estados Unidos.

Em imagens obtidas pela AFPTV, três homens são vistos tentando não se afogar ao ficarem presos na lama e no lixo. Os imigrantes haviam tentado cruzar a fronteira por esse ponto porque não havia agentes de imigração mexicanos, explicaram testemunhas.

