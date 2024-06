México: presidente do Banxico diz que BC pode intervir para conter volatilidade do peso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 19:24 Para compartilhar:

A presidente do Banco do México (Banxico), Victoria Rodríguez, disse nesta quarta-feira, 12, que o banco central poderia tomar medidas, se necessário, para restaurar a estabilidade nos mercados locais, depois que o peso mexicano se enfraqueceu acentuadamente desde as eleições de 2 de junho.

Em coletiva de imprensa, Rodríguez afirmou que o banco central tem à sua disposição uma série de mecanismos, quer atuando por si próprio, quer através da comissão cambial, que inclui funcionários do Ministério das Finanças.

“É normal que os mercados apresentem ajustes ao incorporar cenários inesperados, como está acontecendo”, disse Rodríguez. Ela observou que o México tem reservas estrangeiras recordes de US$ 219 bilhões e disse que os sólidos fundamentos macroeconômicos que levaram a um forte desempenho do peso antes das eleições permanecem em vigor.

O peso mexicano enfrentou forte pressão nos últimos dias, em meio a sinalizações da presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, de que seu governo avançará com a pauta da reforma constitucional, que inclui mudanças no sistema judicial.