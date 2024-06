Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 20:52 Para compartilhar:

O governo do México pagou antecipadamente US$ 894 milhões em títulos com vencimento em abril de 2025, buscando facilitar o caminho para a nova administração de Claudia Sheinbaum, afirmou o Ministério das Finanças do país nesta noite.

O ministério disse que o governo já refinanciou três títulos com vencimento em 2025 por cerca de US$ 4 bilhões.