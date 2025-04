México não descarta aplicar tarifas recíprocas aos EUA

O governo do México não descarta a possibilidade de aplicar tarifas recíprocas aos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, disse a presidente Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira (7).

O México é um dos países mais vulneráveis às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, já que os Estados Unidos são o destino de 80% de suas exportações e seu maior parceiro comercial, graças ao tratado de livre comércio T-MEC, que também inclui o Canadá.

“Na medida do possível, queremos evitar impor tarifas recíprocas (…). Não as descartamos, mas preferimos continuar o diálogo antes de tomar qualquer outra medida”, disse a presidente, em meio à guerra comercial global desencadeada por Washington na semana passada.

Sheinbaum explicou que o motivo para não responder às tarifas dos EUA, que no caso do México afetam o aço e o alumínio e parcialmente a indústria automotiva, é que isso se refletiria em “aumentos de preços” desses produtos no México.

“É claro que queremos proteger a indústria mexicana, as empresas mexicanas, mas estamos buscando chegar a um acordo prévio” com os Estados Unidos, acrescentou a presidente de esquerda.

As tarifas recíprocas, que Trump aplicou em 2 de abril a dezenas de países, excluem, no caso do México e do Canadá, todos os bens exportados sob as regras do T-MEC.

jla/ai/yug/db/aa/dd

Stellantis

FORD MOTOR

NISSAN MOTOR

General Motors