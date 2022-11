México libera importação de carne de 22 unidades industriais da Argentina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2022 - 13:52 Compartilhe

São Paulo, 14 – O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa) informou ter recebido autorização do México para exportar carne bovina de 22 plantas, concluindo um processo de negociação iniciado há oito anos. Segundo o vice-presidente da agência, Rodrigo Acerbi, existe agora nova alternativa para vender cortes de valor semelhante ao oferecido ao continente europeu, destacando a importância da abertura dos mercados norte-americanos para o país.

Já o secretário de Agricultura, Juan José Bahillo, elogiou “o trabalho coordenado entre o Ministério das Relações Exteriores e o Senasa, para levar a cabo a estratégia definida pelo Ministério da Economia para abrir cada vez mais mercados aos alimentos produzidos pelo país”.

“Promover as exportações, ampliar os destinos de nossas carnes, é o eixo central de nossa política”, disse Bahillo, ressaltando que “a única maneira de crescer é produzir mais e gerar novos mercados”.

A partir de agora, o Senasa deve trabalhar junto com o Serviço Nacional de Saúde, Segurança e Qualidade Agroalimentar do México (Senasica) para acertar os detalhes dos requisitos de saúde animal que constarão no certificado sanitário que garantirá os embarques.

