México indica membro do conselho do banco central para presidência do BID, dizem fontes

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O México indicou o membro do conselho do banco central mexicano Gerardo Esquivel para concorrer à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto nesta quarta-feira.

O presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, havia dito anteriormente que Alicia Barcena, ex-executiva da Comissão Econômica da ONU para a América Latina (Cepal), seria a candidata do México ao cargo.

Esquivel, de 56 anos, é considerado talvez a autoridade do conselho do Banco do México (Banxico) que tem a postura menos dura com a inflação. Seu mandato está programado para terminar em dezembro, mas ele poderia ser convidado a permanecer no Banxico. Sua nomeação para liderar o BID não exclui essa possibilidade caso a tentativa não tenha sucesso, disse uma autoridade mexicana, falando sob condição de anonimato.

Esquivel é um acadêmico respeitado com uma profunda compreensão dos desafios envolvidos no combate à pobreza na América Latina, disse o funcionário.

Não ficou claro por que o governo mexicano mudou de rumo em relação a Barcena, que recentemente foi nomeada embaixadora do país no Chile.

O ex-presidente do BID Mauricio Claver-Carone, único norte-americano a ter chefiado a instituição, foi demitido em setembro depois que uma investigação mostrou que ele tinha tido um relacionamento íntimo com uma subordinada, informou a Reuters com exclusividade.

O Brasil indicou o ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn para concorrer ao cargo.

(Por Andrea Shalal, Dave Graham, Cassandra Garrison e Jorgelina do Rosario)

