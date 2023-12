México inaugura trem como alternativa ao canal do Panamá

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/12/2023 - 18:13 Para compartilhar:

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, inaugurou, nesta sexta-feira (22), a Ferrovia Interoceânica, uma alternativa ao Canal do Panamá, uma semana após a inauguração do turístico trem Maia.

“O comércio com a Ásia cresceu tanto que se tornou indispensável outra passagem”, pois o Canal do Panamá “já está saturado”, afirmou o presidente ao inaugurar o percurso que liga os portos de Salina Cruz (Oaxaca, sul) no Pacífico, com o de Coatzacoalcos (Veracruz, leste) na costa do Atlântico.

“Este projeto tem sido sonhado pelas autoridades, reis, políticos, governantes há séculos; desde que ocorreu a invasão espanhola, Carlos V pediu a Hernán Cortés que procurasse uma passagem que unisse os dois oceanos”, destacou.

Com o trem Maia e o Interoceânico, o presidente também pretende desenvolver o sul do país historicamente pobre.

“Claramente, pensamos que é justificável ter um foco regional nesta área para tentar reverter o grande atraso que ela tem e que é um atraso que não é apenas grande, mas também crescente”, disse Ernesto Stein, representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no México, à AFP.

“No sul, há uma vocação agrícola muito forte que poderia se tornar uma vocação agroindustrial (…) Há muita produção, mas é muito pouco processada”, acrescentou.

Stein disse que o BID estaria interessado em financiar desenvolvedores de parques industriais nessas áreas, bem como empresas que se instalem neles.

“Nós poderíamos colocar até 2 bilhões de dólares (9,7 bilhões de reais) nos próximos três anos para o financiamento dessas atividades”, apontou.

A Ferrovia Interoceânica será administrada pela secretaria da Marinha, assim como o Trem Maia, que o presidente inaugurou no último dia 18.

Espera-se que movimente 300.000 contêineres por ano em 2028, de acordo com dados oficiais.

O trecho inaugurado nesta sexta-feira abrange 227 km. Com três tipos de classes para os passageiros, o trem também passará pelos estados de Chiapas e Tabasco (sul). Contará com outras duas linhas que totalizarão 1.197 km de trilhos reabilitados.

Durante décadas, o trem foi exclusivamente de carga. O retorno dos trens de passageiros fez com que os bilhetes se esgotassem para o resto do mês.

