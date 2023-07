México e Panamá vencem e vão às semifinais da Copa Ouro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/07/2023 - 11:45 Compartilhe

As seleções do México e do Panamá avançaram para as semifinais da Copa Ouro da Concacaf-2023 neste sábado, após vencerem Costa Rica e Catar, respectivamente, nas quartas de final disputadas em Arlington, Texas.

Em partida decidida no segundo tempo, a seleção mexicana venceu a costarriquenha por 2 a 0.

Orbelín Pineda fez 1 a 0 para o México no início do segundo tempo (52′) em pênalti convertido após uma falta de Kendall Waston sobre Henry Martín.

O segundo gol foi marcado por Érick Sánchez já na reta final (87′) com um chute na entrada da pequena área, após um passe de Roberto Alvarado.

Nas semifinais, o México enfrentará o vencedor da partida que Guatemala e Jamaica farão neste domingo no estádio TQL de Cincinnati.

– Goleada do Panamá e recorde –

Mais cedo, o Panamá goleou o Catar por 4 a 0 com uma atuação marcante de Ismael Díaz, autor de um hat-trick.

Edgar Bárcenas abriu o placar com uma cabeçada aos 19 minutos.

Aos 56, Díaz recebeu um passe profundo na área do Catar e fez 2 a 0 superando o goleiro Salah Zakaria.

O terceiro foi marcado por Díaz aos 63 com um chute de dentro da área. Dois minutos depois, o atacante centro-americano fez 4 a 0 com um chute cruzado.

Desta forma, Díaz bateu o recorde do hat-trick mais rápido da história da Copa Ouro: 9 minutos.

A marca anterior de 11 minutos era dividida entre o mexicano Luis Roberto Alves ‘Zague’ contra a seleção da Martinica na fase de grupos da Copa Ouro-1993 e o haitiano Frantzdy Pierrot diante de Bermudas na fase preliminar de 2021.

Nas semifinais, o Panamá enfrentará o vencedor do jogo entre Estados Unidos e Canadá, que será disputado neste domingo no estádio TQL.

str/gfe/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias