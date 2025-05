México e Chile suspendem importação de frango brasileiro após caso de gripe aviária

México e Chile anunciaram neste sábado (17) a suspensão das importações de frango proveniente do Brasil, devido a um caso de gripe aviária de alta patogenicidade detectado no Rio Grande do Sul.

O Brasil intensificou neste fim de semana as medidas de contenção diante da emergência, que já havia provocado, na véspera, a interrupção do envio de produtos avícolas para a China, a União Europeia e a Argentina.

As autoridades brasileiras estabeleceram barreiras sanitárias ao redor da zona afetada pelo foco de influenza aviária altamente patogênica (IAAP) no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Diante da situação, a Secretaria de Agricultura do México explicou em comunicado que não poderão entrar no país “carne de ave, ovo fértil (…) e pintinhos de até três dias de nascidos”, entre outros produtos relacionados, provenientes do Brasil.

Em 2024, o México foi o oitavo destino das exportações brasileiras de frango, com um volume superior a 173 mil toneladas, o que representa 4,2% do total, segundo dados oficiais.

O Brasil foi a origem de 14% das importações mexicanas desse produto em 2023, enquanto os Estados Unidos forneceram cerca de 86%, de acordo com um relatório do Departamento de Agricultura norte-americano.

O México havia anunciado em 8 de abril a morte de uma menina de três anos infectada pela gripe aviária A (H5N1), o primeiro caso registrado em humanos no país.

Por sua vez, o Serviço Agrícola e Pecuário (SAG) do Chile informou neste sábado que “suspendeu as importações de produtos avícolas provenientes do Brasil”, que lhe forneceu mais de 111 mil toneladas de carne de frango em 2024.

O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua, declarou ao veículo Broadcast Agro que o Uruguai também havia adotado medidas semelhantes.

– Cerca de 17 mil aves afetadas –

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, e a China é o principal destino de suas exportações, com mais de 562 mil toneladas enviadas em 2024.

A União Europeia, por sua vez, comprou mais de 231 mil toneladas de frango brasileiro no ano passado, o que representou 4,49% das exportações brasileiras do setor.

Segundo as autoridades do Rio Grande do Sul, na granja onde foi identificado o foco de gripe aviária – dedicada à produção de ovos para reprodução – havia cerca de 17 mil aves.

A maioria morreu em decorrência do vírus, enquanto o restante foi sacrificado e enterrado no local.

Fotos tiradas no sábado por um colaborador da AFP mostram máquinas escavando valas para também sepultar os resíduos vindos dos galpões onde estavam as aves. Funcionários do estabelecimento inspecionavam o local vestidos com macacões de segurança brancos da cabeça aos pés.

As autoridades do estado de Minas Gerais informaram ainda que “destruíram preventivamente 450 toneladas de ovos fecundados” provenientes da granja de Montenegro.

A gripe aviária A surgiu em 1996 na China, mas desde 2020 o número de surtos em aves disparou, atingindo um número crescente de espécies de mamíferos, assim como regiões do mundo que até então haviam escapado, como a Antártica.

Nos Estados Unidos, mais de 30 milhões de galinhas poedeiras foram sacrificadas desde o início do ano para evitar a propagação do vírus.

A multiplicação dos casos de gripe aviária nas granjas norte-americanas dizimou a oferta e transformou os ovos em um símbolo da inflação no país.

ai-lg-vel/arm/db/am