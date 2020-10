México dedica altar do Dia dos Mortos aos falecidos por covid-19

O governo do México dedicou um altar do tradicional Dia dos Mortos às mais de 90 mil pessoas que morreram de covid-19 no país, e também decretou três dias de luto nacional em sua memória.

“A partir de hoje, se iniciam três dias de luto nacional dedicados a lembrar todos os nossos falecidos e especialmente aqueles que perderam suas vidas devido à pandemia de covid-19”, disse o presidente Andrés Manuel López Obrador ao apresentar neste sábado (31) uma oferenda no pátio do Palácio Nacional.

“Com esta oferenda ligada a costumes que vêm de longe, lembramos os finados crianças e adultos”, acrescentou.

Segundo a tradição mexicana, no Dia dos Mortos, que é comemorado em 1º e 2 de novembro, as almas voltam para casa para conviver com seus familiares, que preparam altares em sua homenagem com fotos suas, flores coloridas de calêndula e suas comidas e bebidas favoritas.

Muitas famílias vão aos cemitérios para erguer altares para os mortos, embora este ano as autoridades tenham fechado vários desses locais para evitar aglomerações e contágios.

Após algumas breves palavras, o presidente percorreu outros altares do Dia dos Mortos nos arredores do pátio, colocados por representantes de diversos povos nativos do país.

“Agradeço às mulheres e aos homens dos povos nativos, das diferentes culturas do México profundo, que participaram da confecção dos adornos para estes altares”, disse López Obrador.

A pandemia deixou 91.289 mortos e 918.811 casos confirmados no México.

