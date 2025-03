México dará ‘resposta integral’ às tarifas de Trump e pede ‘tratamento preferencial’ para carros

O governo do México disse, nesta quinta-feira (27) que dará uma “resposta integral” às tarifas anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump, e que buscará um “tratamento preferencial” para a vital indústria automobilística.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que essa resposta englobará as tarifas sobre o aço e o alumínio, sobre os carros estrangeiros e as chamadas “tarifas recíprocas”, que se prevê que Trump anuncie em 2 de abril.

A mandatária afirmou que dará uma “resposta integral” em 3 de abril, quando as medidas de Washington serão conhecidas com maiores detalhes.

“Isso não quer dizer que as portas do trabalho com os Estados Unidos se fecham”, detalhou.

Sheinbaum disse que no acordo de livre comércio T-MEC com os Estados Unidos e Canadá “não deve haver tarifas”, pois essa é “a essência do tratado comercial”.

“Ainda há espaços de prática de colaboração, de negociações que estamos tendo”, acrescentou.

Em uma videochamada em Washington, o secretário da Economia mexicano, Marcelo Ebrard, disse que nas conversas com funcionários americanos se buscará “um tratamento preferencial” para o México para reduzir o impacto na economia mexicana, fortemente dependente dos EUA.

“Se iremos a um sistema de tarifas tão altos, o que temos que buscar é um tratamento preferencial para o México”, afim de “proteger nossos empregos e a atividade econômica do México”, disse.

O funcionário detalhou que o México envia quase 3 milhões de carros para os Estados Unidos e fornece 40% das peças automotivas consumidas no país.

O México envia pouco mais de 80% das suas exportações para os Estados Unidos através do acordo de livre comércio T-MEC, que foi assinado no primeiro mandato de Trump.

Diversos analistas alertaram que caso as tarifas sejam impostas como o governo Trump propõe, a economia mexicana, a segunda maior da América Latina, poderia entrar em recessão.

