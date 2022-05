México cresce um pouco mais do que o estimado no 1º tri

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – A economia do México cresceu no primeiro trimestre um pouco mais do que o inicialmente estimado, expandindo 1,0% em relação aos três meses anteriores, mostraram dados oficiais nesta quarta-feira.

O número ajustado sazonalmente publicado pela agência nacional de estatísticas INEGI foi mais forte do que uma estimativa preliminar de expansão de 0,9% para o período de janeiro a março.





O detalhamento dos dados do INEGI mostrou que as atividades primárias, que abrangem agricultura, pesca e mineração, contraíram 2,0% em comparação com o trimestre anterior.

Em contraste, as atividades secundárias, que incluem a manufatura, expandiram 1,2%, e o setor terciário, que compreende serviços, cresceu 1,3%.

Em comparação com o mesmo trimestre de 2021, a economia mexicana cresceu 1,8%.

(Reportagem de Dave Graham)