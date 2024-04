México concede ‘asilo político’ ao ex-vice-presidente equatoriano refugiado na embaixada em Quito

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/04/2024 - 14:29 Para compartilhar:

O Ministério das Relações Exteriores do México informou nesta sexta-feira (5) que o governo do país concedeu “asilo político” ao ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glas, refugiado em sua embaixada em Quito, e que possui um mandado de prisão por suposta corrupção.

“Após uma análise minuciosa das informações recebidas, o Governo do México decidiu conceder asilo político ao senhor Jorge David Glas Espinel, que atualmente está na Embaixada do México em Quito, o que será comunicado oficialmente às autoridades equatorianas”, disse o ministério em comunicado.

