México: BC corta taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, para 4,0% ao ano

O Banco Central do México (Banxico) cortou a taxa básica de juros do país nesta quinta-feira, 11 em 0,25, de 4,25% para 4,0% ao ano. Em comunicado que acompanha a decisão, a autoridade monetária afirma que a atividade econômica global continuou a se recuperar, mas a um ritmo mais moderado e heterogêneo entre os países. “A inflação nas economias avançadas segue abaixo das metas dos respectivos bancos centrais, que reiteraram a intenção de manter postura monetária acomodatícia por período prolongado”, diz o BC mexicano.

O Banxico aponta como principais riscos globais o aumento dos casos de coronavírus e os atrasos na produção e na distribuição de vacinas. “Os riscos a que estão sujeitos a inflação, a atividade econômica e os mercados financeiros colocam desafios significativos à política monetária e à economia”, diz a instituição.

A condução da política monetária, de acordo com o Banxico, dependerá da evolução dos fatores que incidem sobre a inflação geral e subjacente, as trajetórias previstas dos preços no horizonte de previsão e as expectativas inflacionárias.

