México: Banxico corta estimativa de crescimento do país em 2023, de 2,4% a 1,6%

O Banco do México (Banxico) reduziu sua previsão de crescimento para 2023, devido às expectativas de atividade econômica global mais lenta e demanda externa mais fraca por produtos mexicanos, principalmente dos EUA. O Banxico espera que o Produto Interno Bruto cresça 1,6% no próximo ano, abaixo dos 2,4% estimados em seu relatório trimestral anterior.

“As perspectivas para a atividade econômica global se deterioraram devido aos altos níveis de inflação, condições financeiras mais apertadas e diferentes tensões comerciais e geopolíticas”, disse o banco nesta quarta-feira, 31, em seu relatório trimestral.

Apesar da piora das perspectivas, o Banxico manteve sua projeção de PIB para 2022 em 2,2%, citando a resiliência observada no primeiro semestre do ano. O PIB do México cresceu 0,9% em termos dessazonalizados no segundo trimestre, após um aumento de 1,1% no primeiro.

Em 2021, o PIB cresceu 4,8% após uma queda de 8,1% em 2020. Segundo a autoridade monetária mexicana, a economia se recuperará para níveis pré-pandêmicos no segundo trimestre de 2023.