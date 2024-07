México abre mercado para material genético avícola do Brasil, informam Agricultura e MRE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 17:55 Para compartilhar:

O Brasil poderá exportar material genético avícola para o México, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta divulgada nesta segunda-feira, 1. A autorização para o Brasil comercializar pintos de um dia ao país foi recebida nesta segunda-feira, 1º, pelo governo brasileiro, de acordo com as pastas. Na nota, os ministérios destacam que o México importou mais de US$ 850 mil do produto em 2023 de outras origens. Para as pastas, o valor “demonstra o potencial desse mercado para o Brasil”.

No acumulado deste ano, até maio, o Brasil exportou US$ 1,3 bilhão em produtos agropecuários para o México, sobretudo de produtos do complexo soja, produtos florestais e carnes. O país é o oitavo destino dos produtos do agro brasileiro e recentemente autorizou a entrada também de material genético asinino e de pepsina suína, óleo de aves e óleo de peixes do Brasil destinados à alimentação animal.

No ano, o Brasil conquistou 73 novos mercados em 30 países para produtos da agropecuária nacional.