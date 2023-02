Mexicanos planejam protesto em massa contra reforma eleitoral

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/02/2023 - 14:21 Compartilhe

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – A oposição no México planeja um protesto massivo neste domingo contra projeto do presidente Andrés Manuel López Obrador criado para reduzir o poder da autoridade eleitoral independente do país, argumentando que as mudanças ameaçam a democracia – uma acusação que o mandatário nega veementemente.

O Congresso do México aprovou na semana passada uma grande reforma no Instituto Nacional Eleitoral (INE), que López Obrador por diversas vezes chamou de corrupto e ineficiente.

A nova lei, promovendo reduções em orçamento e pessoal no INE, mobilizou a oposição, que realizará marchas na Cidade do México e em outras grandes cidades, já que o projeto parece estar prestes a ser apresentado à Suprema Corte mexicana.





O INE e seu antecessor desempenharam um papel fundamental na criação de uma democracia pluralista que, em 2000, pôs fim a décadas de regime de partido único, segundo muitos analistas políticos.

Fernando Belaunzaran, político da oposição que ajudou a organizar os protestos, disse que as mudanças enfraquecem o sistema eleitoral e aumentam o risco de problemas judiciais, atrapalhando as eleições de 2024, quando o sucessor de López Obrador será escolhido.

“Normalmente os presidentes tentam ter governabilidade e estabilidade pensando em sucessão, mas o atual mandatário está criando incerteza”, disse Belaunzaran. “Ele está brincando com fogo.”

Os presidentes mexicanos podem cumprir apenas um único mandato de seis anos.

