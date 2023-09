Mexicanos concluem testes em supostos cadáveres alienígenas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/09/2023 - 1:22 Compartilhe

Os médicos mexicanos não encontraram “nenhuma evidência de qualquer montagem ou manipulação dos crânios” dos chamados restos mortais de “seres não humanos” que foram apresentados ao congresso do México na semana passada – aparentemente provando que os restos mortais não foram feitos pelo homem.

Os cientistas realizaram uma série de testes nas duas amostras na Clínica Noor na segunda-feira e transmitiram ao vivo todo o procedimento no canal de Jaime Maussan no YouTube.

No final, José Zalce Benitez, diretor do Instituto de Pesquisa em Ciências da Saúde da secretaria da marinha mexicana, disse que os estudos provaram que os supostos alienígenas pertenciam a um único esqueleto e não foram montados com objetos humanos.

Ele também disse que sua equipe descobriu que um deles “estava vivo, intacto, era biológico e estava em gestação”, apontando para grandes caroços dentro do abdômen do suposto ET – que ele sugeriu poderiam ser óvulos.

“Posso afirmar que esses corpos não têm relação com os seres humanos”, afirmou anteriormente.

A dupla – que supostamente foi descoberta em Cusco, Peru, em 2017 – tem cabeças alongadas com três dedos em cada mão.

Mas por outro lado, eles parecem ter forma humanóide, com dois braços e duas pernas cada.

Maussan disse que eles tinham ossos fortes e leves e não tinham dentes, e tinham implantes de cádmio e ósmio – que é um dos elementos mais escassos da Terra.

Quase um terço do seu DNA é “desconhecido”, testemunhou ele, alegando que os seres não fazem parte da “nossa evolução terrestre”.

“Esses espécimes não fazem parte da nossa história evolutiva da Terra”, disse Massaun a autoridades do governo mexicano e representantes dos EUA.

“Eles não são seres recuperados de uma queda de OVNI. Em vez disso, foram encontrados em minas de diatomáceas (algas) e posteriormente fossilizados.”

“Esta é a primeira vez que (a vida extraterrestre) é apresentada desta forma e penso que há uma demonstração clara de que estamos a lidar com espécimes não humanos que não estão relacionados com nenhuma outra espécie no nosso mundo”, disse Maussan, um entusiasta de OVNIs de longa data, concluiu.

Mas muitos expressaram ceticismo em relação à descoberta.

Durante anos, acadêmicos, arqueólogos e cientistas disseram que restos mumificados que os entusiastas de OVNIs afirmam serem alienígenas geralmente são apenas corpos humanos modificados.

Outros, principalmente os menores – como os apresentados no México – são montados com um amálgama de ossos de animais e humanos.

Entre os céticos está o professor de física Brian Cox, que tem pedido que uma amostra seja enviada à empresa de tecnologia biológica 23andMe para verificação independente de que os espécimes são alienígenas, relata a Sky News.





“É muito improvável que uma espécie inteligente que evoluiu noutro planeta se pareça connosco”, disse ele na semana passada.

Julieta Fierro, cientista do Instituto de Astronomia da Universidade Nacional Autônoma do México, também disse que nenhuma das evidências mostra “qualquer coisa misteriosa que não possa indicar compostos de vida que não existem na Terra”, e o governo peruano alegou que os restos mortais são simplesmente pré- Objetos hispânicos.

Ainda assim, os políticos mexicanos disseram na semana passada que a apresentação de Maussan os deixou com “pensamentos” e “preocupações” enquanto avaliam a aprovação da Lei de Proteção do Espaço Aéreo – que transformaria o México no primeiro país do mundo a reconhecer a presença de alienígenas no mar. planeta.

