Mexicano Pato O’Ward vence a segunda corrida da etapa de Detroit da Fórmula Indy

Pato O’Ward, da McLaren, venceu, neste domingo, a segunda corrida da etapa de Detroit, oitava etapa da temporada da Fórmula Indy. A vitória do mexicano só começou a ser concretizada na volta de 68, das 70 programadas, quando os pneus do carro do norte-americano Josef Newgarden, da Penske, que liderou a corrida desde a largada, começaram a ficar muito desgastados.

O espanhol Alex Palou, da Chip Ganassi, ficou em terceiro lugar, seguido pelo norte-americano Colton Herta, da Andretti Autosport. Graham Rahal, da RLL, também dos Estados Unidos, terminou na quinta colocação.

A sexta colocação foi do australiano Will Power, também da Penske, à frente do neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, enquanto o francês Simon Pagenaud, com outro carro da Penske, terminou em oitavo.

O sueco Marcus Ericsson, vencedor da corrida de sábado e piloto da Ganassi, foi o nono, diante do norte-americano Santino Ferrucci, da RLL.

Com este resultado, O’Ward, com duas vitórias na temporada, assumiu a liderança na classificação, com 299 pontos, apenas uma a mais que Palou. Dixon, com 263, é o terceiro, à frente de Newgarden, que soma 248. O holandês Rinus Veekay e Pagenaud têm 243 cada um.

A próxima etapa da Indy está marcada para o próximo domingo, com a realização da etapa de Road America, em Elkhart Lake.

