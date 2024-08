Mexicana Renata Zarazúa surpreende e elimina Caroline Garcia na 1ª rodada do US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2024 - 17:55 Para compartilhar:

A tenista mexicana Renata Zarazúa, número 92 do mundo, eliminou a francesa Caroline Garcia (N.30) do US Open nesta terça-feira (27), a primeira surpresa do Grand Slam nova-iorquino.

Zarazúa fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 17 minutos na quadra 7 de Flushing Meadows.

Esta foi a primeira vitória da mexicana sobre uma jogadora do Top 30 do ranking da WTA e a segunda vez que ela avança à segunda rodada de um Grand Slam, depois de Roland Garros em 2020.

Garcia, melhor tenista francesa do circuito, foi amplamente superada no primeiro set e, embora tenha reagido no segundo, acabou pagando pelos erros não forçados (33 contra 14 de Zarazúa).

Semifinalista do US Open em 2022, Caroline Garcia completa assim um desempenho decepcionante nos Grand Slam da temporada, com eliminações na segunda rodada no Aberto da Austrália, em Roland Garros e Wimbledon.

Por sua vez, Renata Zarazúa segue no torneio em Nova York e, na próxima rodada, vai enfrentar a dinamarquesa Caroline Wozniack, ex-número 1 do mundo.

