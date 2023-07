Mexicana do BBB23, Dania Mendez volta ao Brasil e curte noitada com Key Alves

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 11:48 Compartilhe

Apesar da polêmica participação no Big Brother Brasil de 2023, a mexicana Dania Mendez voltou ao Brasil e, na noite desta terça-feira (11), curtiu a noitada ao lado da também ex-BBB Key Alves.

As ex-sisters se reuniram para marcar presença no aniversário do atacante Vinícius Júnior, comemorado com uma festança no Rio de Janeiro.

Para celebrar o aniversário do jogador do Real Madrid, Dania escolheu um vestido telado transparente, com lingerie à mostra, enquanto Key optou por um vestido comprido, com diversas pedrinhas brilhantes espalhadas.

Confira um dos cliques das ex-BBBs juntas

Look de Dania Mendez e Key Alves para o aniversário de Vini Jr pic.twitter.com/uqyQVUDKK8 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 11, 2023

