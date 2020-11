‘Meus parceiros citavam a Xica antes, durante ou depois do sexo’, revela Zezé Motta

A atriz e cantora Zezé Motta relembrou algumas fases de sua carreira em entrevista ao jornal Extra. Em 1976, a atriz foi protagonista do filme “Xica da Silva”. De acordo com Zezé Motta, o sucesso da personagem também trouxe alguns problemas.

“Eu tive que fazer análise. Confundiram pessoa com personagem. Foi complicado porque eu fiquei no imaginário masculino com a Xica e demorou… Olha, eu fui vendo que nós estávamos vivendo nos anos 70 onde essa coisa do sexo era muito livre, aquilo que chamavam de sexo, drogas e rock and roll”, explicou a atriz.

Segundo Zezé Motta, com o tempo ela percebeu que alguns homens criaram a fantasia de transar com a Xica da Silva. “Meus parceiros sexuais tinham uma expectativa de que eu fosse a Mulher-Maravilha na cama. Quando eu fiz a Xica, estava solteira. Tive uma história com uma pessoa da filmagem, depois a história acabou, e eu fiquei mulher livre, sem compromisso, e os meus parceiros realmente sempre citavam a Xica antes, durante ou depois do sexo”, revelou ao Extra.

“Eu ficava muito mise-en-scène e esquecia do meu prazer porque não podia decepcionar. Fui parar na análise, claro! Foi muito louco!”, contou.

