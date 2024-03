‘Meus inimigos queriam matar minha alma’, diz Joice Hasselmann sobre impulso para perda de peso

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 27/03/2024 - 15:16 Para compartilhar:

Nada de remédios milagrosos ou cirurgia plástica: para Joice Hasselmann, de 46 anos, o segredo para se obter um emagrecimento saudável e sustentável é a reeducação alimentar. É o que ela afirmou em bate-papo exclusivo com a IstoÉ Gente, no qual também falou sobre sua motivação para eliminar mais de 20kg.

+ Joice Hasselmann se filia ao Podemos e estuda candidatura à Câmara Municipal de São Paulo

+ Acompanhe as transformações da ex-deputada Joice Hasselmann

O emagrecimento de Joice tem sido um dos assuntos mais comentados sobre a ex-deputada federal desde seu afastamento da vida política. Ela deu adeus a 24kg e à obesidade em um processo que começou em 2020 e tem sido registrado em suas redes sociais desde então.

À reportagem, ela relata que o ganho de peso resultou em disfunção hormonal e lembrou que chegou a perder o útero e foi para a UTI.

“Eu estava passando por um ‘bullying’ nacional gigante, com estresse, depressão e já em obesidade”, desabafa a jornalista, explicando que a decisão de emagrecer com saúde veio quando percebeu a urgência da situação.

“Vi que minha saúde gritou, que eu estava me matando, e que tudo o que os meus inimigos queriam era me matar de todo jeito — moralmente, pessoalmente, matar o meu bem-estar, matar minha alma. Quando eu entendi aquilo, eu decidi que eu não ia desistir de mim”, conta.

‘Protocolo JH’

Nas redes sociais, Joice atribui sua saúde ao chamado Protocolo JH, uma metodologia de perda de peso elaborada e comercializada por ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bem Estar Com Joice (@bemestarcomjoice)

O protocolo funciona, inicialmente, por 28 dias — que, conforme relata a jornalista, é o “período intenso de queima de gordura”. A primeira semana é mais restritiva: lança-se mão, principalmente, de veloutés (caldos de ossos), shots e sucos para “desinflamar e desintoxicar” o organismo.

A partir da segunda semana, mais alimentos são introduzidos, com receitas idealizadas por Joice e por uma nutricionista funcional especialista em emagrecimento e desenvolvimento de músculos. Além dela e de uma psicóloga, uma fisiculturista e um professor de educação física também integram a equipe multidisciplinar — a primeira, para acompanhar participantes do Protocolo que já têm experiência com exercícios físicos; o segundo, para orientar os que são totalmente sedentários.

“O segredo para emagrecer com saúde é saber o que cada alimento faz em seu corpo e escolher alimentos certos na hora certa. O único segredo é fazer isso com prazer, escolhendo alimentos que você goste”, entrega a jornalista, que garante nunca ter “passado fome” durante a perda de peso.

“A gente só consegue fazer uma dieta a longo prazo e, depois, uma reeducação alimentar, se a comida for boa, senão ninguém suporta. O bem-estar e a manutenção de um corpo magro têm de ser feitos com coisas gostosas”, defende.

No entanto, ela não deixa de listar alimentos “proibidos” em sua casa desde o protocolo: refrigerantes, embutidos, salgadinhos de pacote e outras “porcariadas”, além de jaca: “A única coisa que não como nessa vida é jaca”, conta.

Lipoaspiração, bariátrica e remédios

Os comentários das fotos da ex-deputada são repletos de acusações de lipoaspiração, cirurgia bariátrica e uso de remédios inibidores de apetite. Mas ela nega, com veemência, que tenha feito uso de “facilitadores”.





“Todas as pessoas que eu tenho visto que têm o hábito de tomar remédios, quando param engordam de novo. Para elas ficarem magras, elas ficarão dependentes de uma droga para a vida inteira, e isso é algo criminoso de se fazer com o corpo. É uma pena que tanta gente queira um milagre muito rápido e não queira mudar os hábitos de vida”, destaca, considerando o uso de medicamentos um “tiro no pé”.

Em uma ocasião, Joice também rebateu o comentário de uma internauta que questionou se ela já fez lipoaspiração.

“Não fiz nada, apesar de um monte de invejosos ficarem dizendo que sim. Nada contra. Mas consegui meu corpo na raça”, pontuou.

Por fim, a jornalista reitera poder “comer de tudo” e diz que a melhor saída para ter saúde é reeducar o organismo: “Hoje eu sei o que comer, a que horas comer. Eu não passo vontade, mas tenho 46 anos e enfrentei um problema de obesidade, então me cuido com uma alimentação muito balanceada”, conclui.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias