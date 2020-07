Meunier critica Leonardo por sua saída do Paris Saint-Germain

O jogador belga Thomas Meunier, nova contratação do Borussia Dortmund, criticou seu antigo time, o Paris Saint-Germain, que se recusou a renovar seu contrato até agosto, o que lhe permitiria disputar a reta final da Liga dos Campeões.

Em entrevista à agência de imprensa alemã DPA, Meunier lamentou a atitude de Leonardo, diretor de esportes do clube francês.

“Leonardo nunca buscou chegar a um acordo com o Dortmund, muito menos comigo”, explicou o ex-jogador do Brugge, acrescentando que o brasileiro “tinha contatos com o Dortmund, mas não estava interessado em uma possível transferência até o final de agosto”.

Meunier encerrou seu contrato em junho com o PSG, clube para o qual se transferiu em 2016. Ele assinou com o Borussia Dortmund, vice-campeão da Bundesliga, com quem se comprometeu até 2024.

“Ele (Leonardo) disse à imprensa francesa que me recusei a renovar meu contrato com o PSG até agosto, mas não é verdade. Quero que isso fique claro”, insistiu.

