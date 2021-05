‘Meu negócio é madeira’, diz Jojo Todynho sobre não sentir desejo por mulheres

Jojo Todynho, de 24 anos, que sempre é direta e reta em suas respostas, soltou mais uma pérola ao interagir com seus seguidores no Instagram. Na rede social, a cantara abriu uma caixinha de perguntas e, ao ser questionada por um seguidor se já sentiu desejo por uma pessoa do mesmo sexo, ela afirmou que não.

“Não. Eu não tenho nada contra a quem gosta, entendeu. Mas, meu negócio é aqui é madeira, chicote firme”, disparou.

Em outro momento, Jojo falou sobre refazer a cirurgia nos seios: “Pretendo trocar porque deu fibrose e foi um formato que não gostei. Vou mexer mas não agora. Talvez ano que vem porque tenho muitos trabalhos para entregar”, concluiu.

Assista ao vídeo:

