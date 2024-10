‘Meu melhor amigo’, diz Lulu Santos sobre Washington Olivetto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2024 - 20:20 Para compartilhar:

Washington Olivetto, um dos principais nomes da publicidade no Brasil, morreu neste domingo, 13, aos 73 anos de idade. Diversas personalidades publicaram homenagens nas redes sociais, como Lulu Santos, que postou uma foto ao lado do publicitário e a legenda “Meu melhor amigo [emoji de coração]”.

“Conheci Washington Olivetto há mais de 40 anos e ao longo do tempo nos tornamos amigos, muito amigos e praticamente familiares. A mim cabe apenas dizer que sentirei imensa falta, ainda que não me faltem as memórias e os ensinamentos guardados”, escreveu, em outra postagem.

Personalidades lamentam a morte de Washington Olivetto

O diretor de TV José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, lamentou a morte de Olivetto nas redes. “Quem não se lembra do cachorrinho da Cofap, do garoto Bombril, do primeiro sutiã e do genial “Hitler para Folha”. Ele nunca parou de criar, sempre recebia dele alguma ideia, um bom texto, um divertido carinho. Vai fazer falta na minha vida”, escreveu Boninho.

O perfil oficial do Corinthians também lamentou a morte de Olivetto em seu perfil no X. “Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando”, disse o time, em nota. “Olivetto foi vice-presidente de Marketing do Clube e além de ser um dos fundadores do movimento Democracia Corinthians. Autor dos livros ‘Corinthians x Outros’ e ‘Corinthians – É Preto no Branco’”.

O cantor Wilson Simoninha foi outro a homenageá-lo: “foi muito além de revolucionar a publicidade, ele, com sua genialidade, nos fez ter orgulho do Brasil e de quem somos, contribuiu para a cultura e ajudou a formar outros geniais. Que privilégio ter crescido no seu tempo, ter trabalhado com ele e me tornar seu amigo”.

Adriane Galisteu, apresentadora da Record, usou os stories de seu Instagram para publicar uma foto do publicitário em preto e branco acompanhado da hashtag #RipWashingtonOlivetto.

Já o ator Lucio Mauro Filho escreveu: “Washington Olivetto, gênio da publicidade mundial, orgulho do Brasil! Descanse em paz, mestre!”