‘Meu marido autorizou e continuo sendo crente’, diz Andressa Urach ao posar de lingerie

Após gerar polêmica ao fazer uma declaração polêmica dizendo que o marido tem propriedade no corpo da mulher, Andressa Urach postou algumas fotos de lingerie no Instagram e contou que seu esposo, Thiago Lopes, autorizou a publicação e que ela continua sendo crente e acreditando em Jesus.

“Trabalho como modelo porque meu marido me apoia, inclusive ele estava comigo no dia que fiz essas fotos para a final do concurso Miss Bumbum Brasil, que acontece dia 05/07. Para quem perguntou sobre essas fotos: sim, meu marido autorizou e aprovou o ensaio!”, começou a modelo.

“Sobre ser crente: sim, sou crente (continuo acreditando em Jesus). Se o meu esposo algum dia falar para eu deixar de ser modelo, eu vou obedecer, afinal, ele é um bom esposo, ama-me, é fiel, líder e provedor daqui de casa! Recebo diariamente várias ofensas de cristãos, que deveriam estar orando pela minha vida. Em vez disso, destilam ódio e rogam pragas na minha rede social por eu expor meu corpo nos ensaios fotográficos, sendo que é o meu trabalho. A maioria fala para eu voltar para Jesus, sendo que nunca me afastei dele, só não faço mais parte de um CNPJ”, continuou.

Urach finalizou deixando um conselho às mulheres crentes: “Outra coisa, chega de ser crente feia, depois não sabem porque os maridos abandonam as esposas. A maioria se acomoda depois de casada! Quero e vou ser uma crente que se cuida. Qual foi a parte disso que vocês não entenderam? Quer ser crente feia? Cada ser humano é único e especial da maneira que é! Aprendam a respeitar as diferenças.”

Veja as fotos de Andressa Urach:

