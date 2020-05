“Meu joelho está respondendo bem”, diz Asensio, do Real Madrid

O ponta-esquerda do Real Madrid, Marco Asensio, que ainda não jogou nesta temporada depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, disse nesta quarta-feira que vem evoluindo bem.

“Minha adaptação está sendo boa, o joelho está respondendo bem e a verdade é que estou muito bem fisicamente”, disse Asensio ao canal de televisão do clube após o treinamento da equipe ‘merengue’.

Asensio sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo em julho passado, o que o forçou a se submeter a uma cirurgia e o manteve afastado dos gramados desde então.

“A espera foi muito longa. Eu trabalhei muito e, principalmente, tive muita paciência, porque ver seus colegas treinando todos os dias e eu ficar na sala de fisioterapia era algo que me incomodava muito”, disse Asensio.

Agora, “já estou com meus companheiros de equipe em campo e isso é importante. A espera valeu a pena”, acrescentou, com um olhar voltado para o recomeço do campeonato, marcado para meados de junho.

“Queremos muito que a Liga recomece e queremos disputar esses jogos que decidem um título”, afirmou o meia-atacante.

“Sabemos que são jogos de vida ou morte. Temos que dar o máximo em cada partida e tentaremos vencer tudo o que nos resta”, concluiu.

