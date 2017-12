Cineasta Halder Gomes fala de ‘Cine Holliúdy 2’ e da série inspirada no primeiro, que ele realiza no interior de SP para a Globo.

O que você está filmando no interior de São Paulo, e onde?

O lugar chama-se Areias e foi escolhido porque pode passar pelo Nordeste. Estamos fazendo Cine Holliúdy – A Série, com parte do elenco original e novos atores como Matheus Nachtergaele. Já fizemos o 2, para estrear no ano que vem, e agora a série na Globo. É uma coisa operacional. O interior de São Paulo é mais perto do que filmar no Ceará, é também serve ao caráter paródico da obra.

Como você se sente com o milhão de espectadores dos ‘Parças’?

Feliz, porque o filme nasceu com a vontade de ser popular e chegar ao público sempre foi a intenção. Mas é o meu cinema de sempre.

Você conhece o Rosemberg Cariry, e se eu lhe disser que ‘Os Parças’ é o ‘Pobres Diabos’ do humor?

Me agrada a ideia, pelo Rosemberg e porque meu humor tem essa pegada social. A cara do Brasil, os perdedores que dão a volta por cima.

E o Tom Cavalcante?

É gênio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.