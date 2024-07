Meu Dividendo: empresas da B3 distribuem R$ 165 bi em dividendos no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 16:07 Para compartilhar:

As empresas da B3 distribuíram R$ 165 bilhões em dividendos a seus acionistas no primeiro semestre, de acordo com levantamento da Meu Dividendo. O volume do primeiro semestre é equivalente a 74,58% do total de proventos pagos durante todo o ano de 2023, segundo comunicado à imprensa.

No primeiro semestre de 2023 foram distribuídos R$ 118 bilhões e em igual período de 2022, R$ 125 bilhões.

Com os números do primeiro semestre, o CEO da Meu Dividendo Wendell Finotti vê chance de recorde no ano de 2024 na distribuição de dividendos. “É um resultado estatístico animador”, comenta na nota à imprensa.

Apesar da discussão em Brasília sobre distribuir ou não dividendos extras, a Petrobras contribuiu de maneira significativa para o crescimento observado no primeiro semestre, por conta da decisão, que acabou prevalecendo, do pagamento de dividendos extraordinários, ressalta a Meu Dividendo.

A petroleira distribuiu ao todo R$ 55,6 bilhões, o maior valor absoluto entre as empresas da B3. Em seguida aparecem o Itaú, com R$ 22,2 bilhões, e a Vale, com R$ 12,4 bilhões.

No primeiro semestre, 36% dos proventos foram pagos no formato de Juros sobre Capital Próprio (JCP), abaixo dos 38% do mesmo período de 2023.