‘Meu desejo é que Messi se aposente no Barcelona’, revela Guardiola Treinador espanhol falou sobre uma possível contratação do argentino para o Manchester City. O camisa 10 do Barcelona encerra seu contrato no final da atual temporada

Em coletiva após renovar seu contrato com o Manchester City até 2023, Pep Guardiola falou sobre uma possível chegada de Lionel Messi ao clube inglês. Para o treinador, o argentino deveria se aposentar no Barcelona.

– Leo Messi é jogador do Barcelona. Se você me perguntar a minha opinião como pessoa a quem o Barça deu tudo, meu desejo é que Messi termine a sua carreira lá. Eu gostaria de vê-lo se aposentar no Barcelona. Adoraria, de verdade, já disse isso mil vezes. Esta é a minha opinião como torcedor do Barça. Não sei o que vai passar pela cabeça dele. Mas o mercado de transferências é só em junho – disse.

Guardiola também falou sobre sua renovação com o Manchester City e apontou motivos para ter assinado um novo contrato.

– Um dos grandes motivos da minha renovação foram minhas conversas com Khaldoon. Veja também como o clube se comportou em todos os momentos. Principalmente no momento difícil que vivemos. Em um contexto de pandemia, o clube não se beneficiou de ajuda governamental. Eles não tocaram nos salários de nenhum trabalhador, não apenas jogadores e funcionários, mas em todos os departamentos. Eles não demitiram ninguém e vão pagar todos os bônus aos funcionários. Se tivéssemos sentido, eu e o clube porque é uma decisão comum, que nem tudo estava certo, não teríamos renovado. As pessoas me agradecem por renovar, mas quero agradecer a eles e ao clube por me permitirem continuar trabalhando.

