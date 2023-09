‘Meu denguinho’: Pedro Scooby aparece com Aurora; veja momento entre pai e filha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 11:06 Compartilhe

Pedro Scooby usou as suas redes sociais neste domingo, 10, para compartilhar alguns momentos especiais com a filha, a pequena Aurora. Fruto da união com a atriz Cíntia Dicker, os dois aparecem conversando e aproveitando o tempo juntos.

“Olha o aviãozinho! Aaa funcionou! Só pra avisar que uma das especialidades do papai também é dar comidinha pra Aurora, e o papai dá, ela papa tudo, depois têm sobremesa e ela não fica imunda”, disse. Em outro momento, a bebê aparece dormindo no colo do ex-BBB. “Olha aqui meu denguinho, quem aqui é o denguinho do papai?”, falou.

