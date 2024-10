‘Meu coração está partido’, diz Raquel Brito após sair de ‘A Fazenda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/10/2024 - 20:38 Para compartilhar:

A influenciadora digital Raquel Brito se manifestou nas redes sociais após ter que deixar a décima sexta edição de A Fazenda. Ela passou mal após uma prova no último domingo, 6.

A irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, postou uma foto de sua mala e um texto onde lamenta ter deixado o reality de forma precoce.

“Enfim acabou. Meu coração está partido. Nunca imaginei que sairia assim. Esperava arrumar essa mala só em dezembro. Mas Deus me deu a chance de viver novamente, é a melhor sensação. Por um momento pensei que não iria voltar mais”, disse em post na última sexta-feira, 11.





A peoa passou mal após a prova de fogo do último domingo, quando começou a respirar com dificuldades durante a prova. Ela precisou desistir e passar por um atendimento médico. Logo depois a produção do programa informou a Raquel e aos peões que ela precisaria deixar o jogo.

Ela chegou a ser internada no último dia 8, quando o diagnóstico de miocardite aguda, foi confirmado. A condição aconteceu quando quando há uma inflamação do tecido do coração. Ela apresentou boa recuperação e teve alta na última sexta-feira.