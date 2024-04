Meu celular Samsung vai receber nova interface da companhia? veja modelos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/04/2024 - 10:52 Para compartilhar:

A versão mais recente da interface Android exclusiva dos celulares da linha Galaxy, One UI 6.1, chegará a mais aparelhos da Samsung.

De início, ela estava presente apenas no Galaxy S24, até ser liberada também, no final de março, para o Galaxy S23 e os modelos dobráveis mais recentes. Contudo, nas próximas semanas, todos os modelos que receberam a One UI 6.0 devem receber a nova atualização.

A versão 6.1 da One UI tem como principal novidade o Galaxy AI, a inteligência artificial exclusiva da Samsung. Entre as funções da IA estão a tradução simultânea em chamadas de voz em 13 idiomas diferentes; intérprete virtual sem que seja necessária conexão com a internet; chat que sugere textos prontos para mensagens direcionadas a amigos, trabalho ou mesmo posts em redes sociais; notas inteligentes para a criação de resumos a partir de anotações e assistente de transcrição, capaz de transcrever e traduzir áudios instantaneamente.

Outros recursos da nova atualização são câmera lenta instantânea, sincronização de edição do Samsung Studio entre dispositivos, HDR para redes sociais, opção para ocultar a barra de navegação por gestos e atalho do Google “Circule para pesquisar”.

Veja abaixo quais celulares devem receber a atualização:

Linha Galaxy A

– Galaxy A04s, A05 e A05s;

– Galaxy A13, A14, A15 e A15 5G;

– Galaxy A23, A24 e A25;

– Galaxy A33 e A34;

– Galaxy A52 (A52 5G, A52s), A53 e A54;

– Galaxy A72 e A73.

Linha Galaxy M

– Galaxy M23;

– Galaxy M33 5G;

– Galaxy M53 5G e M54.

Linha Galaxy S

– Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE;

– Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra;

– Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e S23 FE.

Linha Galaxy Z

– Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3;

– Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4;

– Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5.

Linha Galaxy Tab

– Galaxy Tab S7 FE;

– Galaxy Tab S8, Tab S8+ e S8 Ultra

– Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE e S9 FE+.