Metrô fica parado por três horas e meia no Rio

A Linha 2 do Metrô do Rio suspendeu hoje (29) o funcionamento de 11 estações entre Del Castilho e Pavuna, na zona norte da cidade. O problema foi causado por um princípio de incêndio em um cabo de energia que abastece o serviço entre as estações Engenho da Rainha e Tomás Coelho, na mesma região.

Em consequência, as operações da Linha 2 foram interrompidas entre as estações Estácio e Maria da Graça, das 13h20 até 16h50. O foco do incêndio foi controlado pelas equipes da concessionária, e o serviço, normalizado. As causas do princípio de incêndio ainda são desconhecidas. A investigação é feita pela concessionária.

Os usuários atingidos pela paralisação puderam escolher entre receber o valor da passagem de volta ou um cartão com direito a continuar a viagem em outro modal de transporte.

Ingressos

Quanto aos bilhetes especiais para o Réveillon, o Metro Rio informou que até as 18h foram vendidos 86% dos 153 mil cartões postos à disposição dos interessados em ver a passagem do ano em Copacabana. Estão esgotados os bilhetes de ida para as 19h, 20h, 21h e 22h e também os de ida e volta das 20h e 21h. Os bilhetes podem ser adquiridos na estação Carioca. Amanhã, o horário de atendimento será das 10h às 21h e, na segunda-feira, das 10h às 19h ou enquanto durar o estoque.

Ainda há cartões especiais para os horários de ida às 23h e de ida e volta às 19h, às 22h e 23h. Também há cartões somente de volta.