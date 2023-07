Metrô do Rio migra ERP da SAP para nuvem Oracle e reduz custos

O MetrôRio – concessionária responsável pelo metrô da cidade do Rio de Janeiro – concluiu um projeto de migração para a nuvem, usando a infraestrutura da Oracle Cloud. Segundo a companhia, houve uma redução de 35% nos custos com TI após a implementação da estratégia.

Em comunicado, o gerente de TI do MetrôRio, Apolo Araujo, explicou que a mudança do sistema de ERP – fornecido pela SAP – para a nuvem da Oracle trouxe mais eficiência e escalabilidade para a plataforma. O executivo explicou as razões para a migração: “Com um data center local, há muitas preocupações, tais como estrutura física, controle de acesso e renovação de ativos. Já com a Oracle Cloud, ganhamos mais elasticidade, que, conforme momentos de maior demanda, disponibiliza mais recursos para as máquinas e, nos tempos ociosos, reduz o processamento que resulta em uma economia muito significativa”.

Globalmente, a Oracle disputa o mercado de fornecedores de infraestrutura de cloud com Amazon (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud, que lideram o setor.

