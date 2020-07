Metrô de Roma tocará músicas de Ennio Morricone durante 24h

ROMA, 7 JUL (ANSA) – A prefeita de Roma, Virginia Raggi, anunciou nesta terça-feira (7) que o metrô da capital italiana tocará as trilhas sonoras de Ennio Morricone durante 24 horas, em homenagem ao maestro e compositor morto ontem (6), aos 91 anos.

As músicas mais fascinantes e famosas da carreira do italiano poderão ser ouvidas entre as plataformas, corredores, paradas e trens do metrô da cidade eterna. A data, no entanto, ainda não foi marcada. Nesta segunda-feira, Raggi já havia defendido também que o Auditorium Parco della Musica fosse rebatizado com o nome de Morricone. “Apoio a moção do Movimento 5 Estrelas de Roma para nomear todo o Auditorium Parco della Musica para o maestro Ennio Morricone.

Queremos lembrar de um gênio que deu tanto a Roma e Itália, ligando seu nome a um símbolo internacional de cultura e arte”, escreveu a prefeita no Twitter. O maestro, considerado um dos gênios das artes italianas, faleceu em Roma após sofrer uma queda e ficar internado por alguns dias. “Dor pela morte de Ennio Morricone, grande músico e compositor de nossa época. Suas trilhas sonoras marcaram a história do cinema, na Itália e no mundo, e continuarão nos movendo”, lamentou Raggi. Após o anúncio da morte, um mural com a imagem do vencedor de dois prêmios no Oscar, incluindo um pelo conjunto de sua obra, foi pintado perto de sua casa. O adeus a Morricone causou repercussão mundial. (ANSA)

